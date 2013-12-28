Заарештований п’ятий фігурант справи Чорновол

28 грудня суд заарештував п’ятого фігуранта у справі Тетяни Чорновол. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні міліції наголошується, що п’ятеро осіб, яким повідомили про підозру у справі про напад на Тетяну Чорновол, після обрання їм судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пройшли обов’язковий медичний огляд. «Проблем зі станом здоров’я, які могли б вплинути на їхнє перебування в місцях позбавлення волі, не виявлено, скарг від арештованих не надходило», – зазначають в МВС.

Потерпіла по справі, Тетяна Чорновол, продовжує перебувати в лікарні, яка охороняється.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

26 грудня в МВС повідомили, що затримали трьох підозрюваних у побитті Чорновол. 27 грудня стало відомо, що Головне слідче управління МВС подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно 4 осіб, підозрюваних у побитті Чорновол.

Згодом з’явилося повідомлення, що правоохоронці затримали п'ятого підозрюваного, який, за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол.