Люди продовжують скаржитися на дії мітингувальників

До київської міліції продовжують надходити звернення громадян з приводу проведення в центральній частині столиці так званого «Євромайдану». Лише за останню добу Шевченківським райуправлінням столиці зареєстровано 16 повідомлень про протиправні дії мітингувальників. Одне з них про зґвалтування.

Як повідомили УНІАН у Департаменті громадської безпеки МВС України, люди скаржаться на неможливість нормального пересування Майданом Незалежності та вулицею Хрещатик. Громадяни не можуть потрапити до своїх домівок та на роботу.

Наразі зареєстровано нанесення тілесних ушкоджень та крадіжка особистих речей. Крім цього зафіксоване одне зґвалтування.

Так, вчора, 30 грудня, до міліції звернулася громадянка, яка проживає у м. Бахмач Чернігівської області, та повідомила про зґвалтування, яке мало місце в одному з наметів, встановлених на майдані Незалежності. Останню госпіталізовано до гінекологічного відділення однієї з лікарень столиці.

Крім цього, періодично відбуваються бійки в приміщенні Будинку профспілок.

За всіма повідомленнями проводиться перевірка, за кожним з яких буде дана правова оцінка відповідно до Закону.