У святкуванні Різдва в Україні взяли участь понад 4,4 млн громадян

В усіх регіонах держави відбулися релігійні богослужіння з нагоди Різдва Христового. 7 січня 2014 року ці заходи проходили у понад 12,5 тисячах культових споруд. У святкуванні взяли участь понад 4,4 мільйона громадян.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, найчисельніші релігійні відправи відбулися у Львівській (понад 1,3 млн осіб), Тернопільській (понад 725 тис. осіб) та Івано-Франківській (майже 500 тис. осіб) областях.

Грубих порушень громадського порядку на території держави не зафіксовано.