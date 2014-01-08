Подальші слідчі дії у справі Чорновол не можливі без її участі – МВС

У міліції стверджують, що у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол вже проведено всі слідчі дії, здійснення яких було можливим без участі потерпілої. Решта процесуальних дій обов’язково потребують безпосередньої участі потерпілої. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гнатів.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За словами Гнатіва, розслідування кримінального провадження за фактом нападу на Чорновол продовжується. «Слідством виконаний значний обсяг роботи: знайдені підозрювані, допитано багато свідків, вивчені відеозаписи. Крім того, правоохоронцями було призначено більше два десятка експертиз, результати яких вони поступово починають отримувати», - йдеться у повідомленні УЗГ МВС.

Як зазначив Гнатів, «на сьогоднішній день всі слідчі дії, які можливі без участі потерпілої, вже виконані». «Ми чекаємо коли Тетяна Черновол буде виписана з лікарні, адже без її участі неможливо провести слідчий експеримент, одночасні допити, впізнання підозрюваних. Це є дуже важливим для встановлення істини у справі та перевірки показів підозрюваних», – сказав заступник начальника ГСУ МВС.

Він також зазначив, що «слідство володіє інформацією від лікарів медичного закладу, в якому перебуває на лікуванні Чорновол, про те, що на сьогоднішній день за станом здоров’я потерпіла потребує амбулаторного лікування та може бути виписана». «Проте потерпіла за власним бажанням продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні», - додав Гнатів.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня чоловік потерпілої журналістки Микола Березовий повідомив, що Тетяну Чорновол намагалися виписати з лікарні якраз в момент загострення наслідків струсу головного мозку. “Коли в Міністерстві охорони здоров`я зробили цю провокативну заяву (що Чорновол не потребує стаціонарного лікування) на 14 день у людини, яка отримала струс мозку йде загострення. Це все має на меті зашкодити Тетяні”, - сказав Березовий.

Крім того він зазначив, що правоохоронці з моменту нападу на Чорновол вже провели декілька допитів потерпілої. Він уточнив , що вже було проведено 4 допити.

Як повідомляв УНІАН,у ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання. У рамках розслідування затримано п`ятьох підозрюваних.