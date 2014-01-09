На Донеччині 60-річна жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка

У Донецькій області засуджено 60-річну жінку, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, викрили зловмисницю працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області. До оперативників надійшла інформація про те, що жінка шукає кілера для свого екс-чоловіка.

Як з’ясувалося, під час розлучення в судовому порядку їй нічого не дісталося. Підібрати вбивцю жінка попросила свого знайомого, якому віддала 10 тис. грн завдатку. При передачі другої частини винагороди - 20 тис. грн - її затримали працівники УБОЗ.

Аби вберегти життя потерпілому, УБОЗ провів ряд оперативних заходів та зібрав достатньо доказів, які підтвердили під час судового розгляду винуватість затриманої. Згідно з рішенням суду, окрім 10-річного ув’язнення, конфісковано все належне жінці майно.