Міжрегіональний конвертаційний центр викрила міліція Львівщини

Львівські правоохоронці викрили і припинили функціонування міжрегіонального конвертаційного центру, який очолювала 53-річна жителька Львівщини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю спільно зі слідчим управлінням обласної міліції викрили і припинили функціонування конвертаційного центру з виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг.

Встановлено, що «перетікання» коштів здійснювалося через рахунки підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: декількох мільйонів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована в готівку.

У протиправній діяльності правоохоронці викрили чотирьох жителів Львівської області на чолі яких була 53-річна жителька Львівщини. Вартість „послуг” зловмисників становила десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.

За санкціонованими постановами суду, міліціонери провели обшуки в офісах, домоволодіннях та автотранспортних засобах учасників злочинної групи. Вилучено печатки різних суб’єктів господарювання, документи бухгалтерського та податкового обліку, комп’ютерне обладнання, модеми, роутери та інше електронне обладнання, яке використовувалося для здійснення злочинної діяльності.

Арештовано банківські рахунки підприємств Львівської області та Києва, які були задіяні у злочинній схемі.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 КК України (Фіктивне підприємство) та за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Розпочато досудове розслідування.