На Полтавщині невідомі обезголовили пам'ятник Леніну
11:28, 10 січня 2014Кримінал
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Міліція відкрила провадження
У райцентрі Машівка Полтавської області сьогодні вночі невідомі обезголовили пам'ятник Леніну.
Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв, «сьогодні вранці до міліції Машівки зателефонував голова Машівської райдержадміністрації і повідомив, що у пам'ятника Леніну, який розміщений в центрі райцентру, відбито голову. На місце виїхала слідча група».
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».
Нагадаємо, 4 січня в Одеській області невідомі зруйнували пам'ятник Леніну і 6 сіня у райцентрі на Житомирщині невідомі знесли пам’ятник Леніну.
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