Міліція затримала телефонних шахраїв на Харківщині

У Харківській області співробітники карного розшуку затримали телефонних шахраїв, які пропонували громадянам врятувати близьких за декілька тисяч гривень, які, начебто, потрапили у біду.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.

До міліції зателефонувала 65-річна жінка, яка повідомила, що їй зателефонували невідомі та розповіли, що її син знаходиться у міліції, а для вирішення цього питання потрібна певна сума грошей. У жінки навіть не викликало сумнів у щирості співрозмовника, адже вона була впевнена, що точно чула голос свого сина. Лише коли пенсіонерка віддала гроші і зателефонувала синові то дізналась, що насправді ніхто його не затримував і він ні до чого не причетний. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали і одразу звернулась до міліції.

«Усі заявники, яких ошукали невідомі шахраї, розповідали майже одну і ту ж історію, зловмисники явно діяли по добре відпрацьованій схемі, - зазначив заступник начальника – начальник кримінальної міліції полковник міліції Ігор Сенчук. – Дані факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ними були відкриті кримінальні провадження. Працівниками сектора карного розшуку Зміївського райвідділу, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів, невдовзі була затримана подружня пара – 23-річні чоловік та жінка, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні цих злочинів».

Як з’ясувалося, раніше вони були неодноразово судимі. Зловмисники діяли у змові з дядьком, що знаходиться в місцях позбавлення волі в Луганській області. Чоловік методом підбору телефонних номерів здійснював дзвінки до мешканців району та селища Комсомольске і повідомляв, що їхні родичі потрапили у ту чи іншу скрутну ситуацію. Роль подружжя полягала у тому, щоб знімати з банкоматів гроші, які надходили від ошуканих громадян.

Під час розслідування були встановлено причетність сімейної пари до трьох таких злочинів, скоєних на території Зміївського району. Окрім цього, правоохоронцями проведено обшуки, під час яких вилучені банківські картки, гроші та мобільні телефони.

Наразі досудове розслідування, розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3-х років.