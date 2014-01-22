Міліція відкрила провадження за фактом загибелі мітингувальників

За фактами загибелі двох людей на вулиці Грушевського у Києві відкрито кримінальні провадження. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Слідчим відділом Печерського райуправління столичної міліції за цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що о 6.30 від лікаря швидкої медичної допомоги до міліції надійшло повідомлення про те, що в пункті надання медичної допомоги, створеного мітингувальниками, знаходиться тіло померлого чоловіка. Згодом, о 9.29, по спецлінії «102» надійшло аналогічне повідомлення про смерть ще однієї людини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також судово-медичні експерти, які з’ясовують обставини та характер нанесених травм й тілесних ушкоджень.