Азаров: Уряд не давав правоохоронцям додаткових інструкцій щодо застосування сили

Уряд не давав правоохоронним органам жодних додаткових інструкцій щодо застосування сили до агресивно налаштованих протестувальників. Про це прем‘єр-міністр України Микола Азаров заявив у Швейцарії в інтерв’ю телеканалу ВВС.

Як повідомяє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Азаров підкреслив, що зараз діють чинні інструкції, які передбачають мінімальне застосування сили і тільки проти тих мітингувальників, які застосовують силу, нападають на правоохоронців та вчиняють масові безлади.

Азаров підкреслив, що проти мирних мітингувальників сила не застосовувалася і застосовуватись не буде.

«Інструкції правоохоронним органам надані прості: не допускати застосування сили проти мирних мітингувальників, не допускати силового захоплення урядових будівель і установ. І вони використовували виключно затверджений перелік засобів, зокрема, застосування сльозогінного газу, якщо існує загроза життю працівників правоохоронних органів, та застосування щитів тощо. Тобто сьогодні ніяких особливих інструкцій Кабінет Міністрів не давав», - наголосив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, Кабінет міністрів України затвердив постанову «Про внесення змін до пункту 12 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку», якою розширив перелік спеціальних засобів, що використовуються при охороні громадського порядку.

Також уряд вніс зміни до ”Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку”, дозволивши підрозділам Міністерства внутрішніх справ використовувати водомети при мінусовій температурі повітря.

Згідно з постановою, вносяться зміни до пункту 16 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. № 49.

«Водомети застосовуються працівниками міліції для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби незалежно від їх належності, захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю, здоров’ю, житлу чи майну», - сказано в постанові.

У попередній редакції пункт 16 дозволяв використання водометів для розосередження учасників масових заворушень при температурі атмосферного повітря не нижче 0 градусів Цельсія.

Також Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку проведення додаткових заходів захисту безпеки громадян», згідно з якою правоохоронні органи в разі наявності інформації про можливі порушення громадського порядку можуть тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях і територіях, а також тимчасово обмежувати доступ громадян на окремі ділянки місцевості та об`єкти.