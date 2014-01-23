У Києві невідомі скоїли напад на патруль ДАІ

Учора, 22 січня, ввечері на наряд ДПС був скоєний напад під час якого один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження. Аби захистити себе працівники ДАІ вимушені були оголити вогнепальну зброю та попередити нападників про її застосування.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, потерпілий правоохоронець, Олександр Івасюк, розповів, що о 20.30, до наряду, який забезпечував безпеку дорожнього руху на перехресті вулиць Хрещатик-бульвар Тараса Шевченко несподівано підбігли близько 20 чоловік в масках та з кийками у руках. Оточивши наряд, громадяни почали вигукувати погрози у бік працівників ДАІ. Один з них спробував нанести удар кийком у голову одному з правоохоронців, але працівник ДПС зміг його уникнути. Другий удар, який наніс інший нападник, працівнику ДАІ прийшовся по спині. Напарник правоохоронця був вимушений оголити табельну вогнепальну зброю та попередити нападників про її застосування (згідно ст. 15 та 15¹ Закону України «Про міліцію»). Лише після цього натовп розбігся. У ході конфлікту нападники забрали з собою радіостанцію, що випала з рук правоохоронця в момент нанесення йому тілесних ушкоджень.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне впровадження за ч.2 ст. 345 Кримінально Кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Відповідно до ч.2 цієї статті – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Державтоінспекція вкотре закликає учасників масових акцій до поваги та неухильного дотримання законів України, а також нагадує, що право на мирні зібрання не дає підстави громадянам наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху та перешкоджати правоохоронцям виконувати їх прямі обов’язки.

„Нагадуємо, що працівники ДАІ забезпечують безпеку дорожнього руху, й перешкоджання їх законній діяльності, тим паче у складних погодних умовах та у зв’язку з останніми подіями в центрі Києва, може призвести до аварійних ситуацій, заторів. Слід зазначити, що з початку року агресивно налаштовані громадяни вчинили 7 протиправних дій стосовно працівників Державтоінспекції. До осіб, яких визнають винними у скоєнні правопорушень, будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства”, - зазначається у повідомленні.