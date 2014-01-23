У Львові активісти захопили приміщення Львівської ОДА

Сьогодні, близько 13.00, приблизно двох тисяч людей зібралися у Львові на площі біля приміщення Львівської ОДА скандуючи „Ганьба!” та „Владу народу!”. Частина з них попри намагання охорони облдержадміністрації зупинити їх, пройшла у будівлю вимагаючи зустрічі з губернатором Олегом Салом. Охорона не змогла перешкодити активістам.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля приміщення ОДА на даний час залишається близько 1 тис. осіб, всі інші пройшли до приміщення ОДА і перебувають на всіх чотирьох поверхах будівлі. Також активісти присутні і на третьому поверсі, де розміщується виконавчий апарат Львівської обласної ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН працівники обласної ради, активісти поводяться мирно, заявляють, що „приміщення захоплюємо, вікна не б‘ємо”. Також вони заявляють, що „треба владу перебрати в кожному місті і передати народу”.

Працівники Львівської облдержадміністрації зачинилися у кабінетах і остерігаються виходити. Під дверима їх кабінетів люди співають гімн України та розмахують червоно-чорними стягами та державними прапорами України скандують „Революція!”, „Владу народу”.