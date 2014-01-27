Міліція розслідує провадження за фактом незаконного захоплення Мін'юсту

26 січня, о 22.36, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщення Міністерства Юстиції України по вул. Городецького, 13, в Києві намагається проникнути група невідомих осіб. На місце прибула слідчо-оперативна група Печерського райуправління столичної міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на прохання правоохоронців зайти всередину приміщення з метою огляду місця події молоді люди в масках і шоломах, озброєних дерев'яними і металевими палицями (приблизно 50 осіб), категорично відмовили.

При цьому вони заявили, що державне підприємство захоплене для обігріву та ночівлі активістів.

Як зазначається у повідомленні, правоохоронці встановили, що вхідні двері зламані, пошкоджена металева секція вікон на першому поверсі, вибиті шибки. Всередині приміщення чувся шум і пересування меблів на всіх чотирьох поверхах.

Крім того, невідомі особи забарикадували зсередини службовий в'їзд у двір.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві за ознаками злочину, передбаченого ч.1.ст.341 Кримінального кодексу України «Захоплення державних або громадських будівель чи споруд».

Слідство у справі триває.