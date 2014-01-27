У Черкасах міліція під час другої спроби захоплення ОДА затримала 16 осіб

У Черкасах сьогодні вночі міліція під час розгону активістів Автомайдану затримала 16 осіб.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, сьогодні близько 00.20 на Соборну площу Черкас прибуло до 60 автомобілів та кілька сотень активістів. Невідомі в масках з битками кинулись до будівлі Черкаської ОДА, трощили вікна, двері.

Учасники заворушень активно використовували шумові гранати, газ, «коктейлі Молотова». До 30 осіб проникли в приміщення.

Працівники міліції відтиснили правопорушників. Під час відбиття атаки один з автомобілів учасника масових заворушень на швидкості травмував працівника спецпідрозділу «Беркут». З важкими травмами його госпіталізовано. Також отримав травми співробітник батальйону патрульної служби.

До Соснівського райвідділу міліції Черкас доставлено 16 осіб, триває перевірка.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 Кримінального кодексу України (масові заворушення, захоплення державних будівель). Триває досудове розслідування.