МВС: Ветерани-афганці закликають не брати зброю до рук

Ветерани Афганістану МВС засуджують заклики окремих політиків та керівників екстремістських організацій щодо підготовки і можливості використання у протистояннях вогнепальної зброї.

Про це йдеться у зверненні ветеранів, яке розповсюдило управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«Ми, ветерани органів внутрішніх справ, пройшовши пекло афганської війни, як ніхто, знаємо, до чого призводить наявність зброї у руках конфліктуючих сторін. Зброя - це завжди кров, каліцтва і смерть.

Ми рішуче засуджуємо заклики окремих політиків та керівників екстремістських організацій щодо підготовки і можливості використання у протистояннях вогнепальної зброї.

Українці завжди пишалися своїм миролюбством та толерантністю. Ми не допустили кровопролиття, яке могло статися через протистояння політичних сил у перші роки незалежності України, з гідністю вийшли із політичної кризи 2004-2005 років», – йдеться у заяві.

Окрім цього, ветерани Афганістану закликають людей схаменутися і заспокоїтися.

«Напередодні 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану не допустимо повторення конфліктів Афганістану, Югославії чи Сирії. Віримо, що ми спільно забезпечимо спокій нашим сім'ям і країні в цілому», – йдеться у заяві.