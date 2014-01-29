Охорону Будинку уряду посилено БТРами та водометами

Охорону будівлі Кабінету міністрів України в Києві посилив ще один бронетранспортер.

Як передає кореспондент УНІАН, тепер навпроти центрального входу до Кабміну стоять два БТРи, оточені автобусами, але шлях для їх проїзду на Європейську площу відкрито.

Крім цього, біля Кабміну знаходяться два водомети.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший БТР було підігнано до центрального входу Кабміну 22 січня.

Нагадаємо, 19 січня на вул. Грушевського почалися зіткнення мітингувальників із правоохоронцями.