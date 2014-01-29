У Тернополі міліціонеру розбили відеокамеру
Слідчі Тернопільського міського відділу міліції відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження службової відеокамери, якою працівник міліції документував події, що відбувалися на Театральному майдані 22 січня.
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, один із активістів під час Народного віче вказав громаді на співробітника міліції, який виконував свої службові обов’язки і здійснював зйомку.
За даними міліції, люди накинулися на правоохоронця з вимогами покинути майдан. При цьому один із нападників вирвав з рук оператора відеокамеру, пошкодивши мікрофон та інші деталі техніки.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків) — карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Слідчі опитують свідків та очевидців події.