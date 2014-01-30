Сьогодні на Херсонщині відбудеться прощання із загиблим міліціонером

30 січня працівники органів внутрішніх справ Херсонщини проводжатимуть в останню путь свого загиблого колегу - капітана міліції Олександра Кисілевського.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, траурна хода розпочнеться о 10.00 від Управління МВС області по вул. Кірова, 4. Церемонія прощання відбудеться близько 11.00 у приміщенні обласного Палацу молоді та студентів (колишній ДКТ) площа ім. Т.Шевченка, 1.

Після трагічної звістки про смерть міліціонера до УМВС надходять дзвінки від небайдужих жителів різних областей України. Не лише працівники міліції, але і звичайні громадяни висловлюють слова скорботи та підтримки. Люди щиро співчувають та перераховують кошти родині загиблого капітана міліції.

Шановні громадяни! Якщо ви маєте можливість та бажаєте допомогти дружині загиблого і його осиротілій дитині, відкрито рахунок у "Приватбанку": № 4405885818173269. Отримувач: Кисілевська Ольга Сергіївна. Будемо вдячні за будь-яку допомогу.