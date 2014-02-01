Шестеро донеччан крали одяг під "замовлення"

У Донецьку шестеро місцевих мешканців крали з магазинів брендові речі. Під виглядом представників відомих торгівельних марок зловмисники перепродували викрадене за допомогою спеціально створеного ними сайту в мережі Інтернет.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Оперативники встановили 3 членів групи, підозрюваних у вчиненні крадіжок, ще троє перевіряються на причетність до протизаконної діяльності. Всі учасники – місцеві мешканці, віком до 25 років, до кримінальної відповідальності раніше не притягувалися. Хлопців цікавили виключно брендові речі, які вони крали «під замовлення». Заздалегідь прийнявши від потенційних покупців замовлення з вказівкою кольору і розміру речі, зловмисники відправлялися «на справу» в магазин відповідного бренду.

Викрадачі раніше працювали в подібних магазинах, тому досконально знали принципи роботи служби безпеки і в результаті розробили схему дій, що дозволяла безперешкодно виносити товар з торгового залу. Поки один з подільників відволікав охоронця, інший брав декілька речей і вирушав з ними до примірочної, де відомим йому способом скручував захисні магніти. Потім «клієнт» надягав «покупки» на себе, ховаючи їх під власним одягом, і вільно виходив через скануючу рамку, яка ніяк не реагувала на «знешкоджений» товар.

«Наразі вже встановлено 9 фактів крадіжок, до яких причетна дана група осіб, - зазначає начальник оперативно-пошукового сектору Донецького МУ Дмитро Атрепьєв. – Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб)».

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.