Захарченко: Брати під варту Булатова міліція не збирається

Враховуючи, що навколо справи Дмитра Булатова лунає багато політичних заяв та викривленої інформації, ще раз хочу довести до українського суспільства офіційну позицію МВС з цього питання. Про це заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

30 січня Дмитро Булатов знайшовся в одному з сіл на Київщині. Після того, як його доставили до лікарні, туди була викликана міліція. Враховуючи, що потерпілий, за його словами, був викрадений, йому наносили тілесні ушкодження, за рішенням слідчого від початку перебування Дмитра Булатова в лікарні його там охороняють працівники міліції, наголосив міністр.

«Булатов фігурує у двох кримінальних провадженнях: як потерпілий – за фактом його викрадення (ст. 146 Кримінального кодексу України), а також як підозрюваний – у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 Кримінального кодексу України). 24 січня Булатов був оголошений у розшук в якості підозрюваного. Суд виніс рішення про його затримання та доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – сказав Віталій Захарченко.

За словами міністра, після того, як Булатов знайшовся, слідчий, враховуючи стан здоров’я потерпілого, звернувся до суду із клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу: із тримання під вартою на домашній арешт.

«Ані допитати громадянина Булатова в якості потерпілого, ані повідомити йому про зміну міри запобіжного заходу міліціонерам не вдалося, адже лікарі ще не дозволяють проводити з потерпілим слідчі дії. Про характер та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих громадянином Булатовим, працівникам міліції наразі не повідомляється», – сказав Віталій Захарченко.