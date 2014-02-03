У Києві двоє іноземців стали «заручниками» автоматичних дверей

1 лютого, близько 2-ї години ночі до міліції надійшло повідомлення про хуліганські дії на вулиці Басейній. Правоохоронці, які виїхали на місце, встановили, що двоє молодиків не можуть впоратися з автоматичними дверима у приміщення, де розташований банкомат. Один із них таки потрапив всередину, але не міг зрозуміти, як вибратися звідти. Перехожий, який це побачив, і викликав міліцію. Він повідомив, що п'яні молодики намагаються розтрощити вхід до банкомату.

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, приятелів доставили до міліції, де з'ясувалося, що вони громадяни Російської Федерації 84-го та 86-го року народження. Один із хлопців представився журналістом, але підтверджуючих документів не надав.

«Від будь-яких пояснень та медичного огляду молодики, від яких тхнуло алкоголем, відмовилися та після встановлення осіб, були відпущені», - зазначається у повідомленні.

Вранці того ж дня до Печерського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення з лікарні, куди звернулися ті ж самі хлопці за медичною допомогою.

При виїзді до лікарняного закладу слідчо-оперативної групи та опитуванні працівниками міліції 27-річного потерпілого з його слів встановлено, що він отримав тілесні ушкодження від невідомих осіб на вул Басейній. Але надати ніякої додаткової інформації та прикмет нападників не зміг, як і не зміг згадати, що робив у приміщенні банку декілька годин тому. Окрім цього у своєму поясненні чоловік зазначив, що не пам‘ятає, щоб його затримували працівники міліції і, що у нього нічого з особистих речей не зникло. Натомість, інший 29-річний громадянин РФ від будь-яких пояснень знову відмовився та з офіційною заявою до міліції не звертався.

Наразі слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві відомості за фактом хуліганських дій на вул. Басейній, 5 внесені до ЄРДР. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.