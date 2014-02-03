У Києві чоловік до смерті побив дворічного хлопчика

У Києві дворічний хлопчик помер від численних травм, завданих співмешканцем матері. Трагедія сталася 1 лютого.

Як повідомили в столичній міліції, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в напівпідвальному приміщенні одного з будинків Дарницького району виявлено труп дитини. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група Дарницького райуправління міліції.

Виявилося, що 27-річна уродженка Вінницької області зі своїм дворічним сином та співмешканцем не мали постійного місця проживання у Києві. Останнім часом помешканням було підвальне приміщення житлового будинку в Дарницькому районі. Жінка пояснила правоохоронцям, що син постійно плакав. 22-річного співмешканця це дуже дратувало, він систематично бив дитину. Коли чоловік так сильно вдарив хлопчика по голові, що той знепритомнів, мати дитини викликала швидку, але було вже занадто пізно. Після огляду трупа судово-медичний експерт повідомив, що у дитини зламана щелепа, на тілі численні синці та гематоми різної давності. Жінка виправдовувала свого співмешканця, наполягаючи на тому, що син самостійно впав і при цьому травмувався.

Під час перевірки правоохоронцям стало відомо, що підозрюваний раніше був судимий.

Дану подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності» – карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Відносно матері дитини розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов`язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки», – карається обмеженням волі на строк від двох до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.