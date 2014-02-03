Серед версій аварії на Донецькій залізниці є умисний підпал і підрив цистерн - МВС

Транспортні правоохоронці встановлюють причини аварії на 373 кілометрі перегону Удачна–Межова, що у межах Донецької області, під час якої загорілися цистерни з газом, які знаходилися у складі вантажного потягу.

Як повідомляє СЗГ Управління МВС України на Донецькій залізниці, проводиться досудове розслідування. З метою з’ясовування причин аварії слідством призначено технічні експертизи та допрошуються свідки. Сума збитків встановлюється.

Слідчим відділом Управління висунуто попередні версії надзвичайної події.

«На думку правоохоронців, аварія могла статися внаслідок порушення з боку машиніста локомотиву правил експлуатації залізничного транспорту, або порушення правил експлуатації залізничного транспорту при формуванні потягу на станції формування або під час стоянки потягу на станціях на шляху прямування. Також слідчі не відкидають версії порушення правил безпеки під час завантаження газу до цистерн та порушення в роботі лінії електропостачання між станціями Удачна-Межова або електрообладнання локомотиву», - говориться в повідомленні.

Ще одна з версій трагедії – умисний підпал або підрив цистерн з небезпечним вантажем.

Подію зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, які заподіяли велику матеріальну шкоду». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Як повідомлялось, 2 лютого о 06:40 до чергової частини лінійного відділу на станції Красноармійськ від помічника оператора станції Межова надійшло повідомлення про аварію та пожежу, що виникла.

До місця події негайно прибули слідчо-оперативна група та керівництво Управління, стрілково – пожежна команда воєнізованої охорони залізниці, представники служби безпеки України, прокуратури, органів місцевого самоврядування, ДСНС та швидка допомога. Пожежу було ліквідовано о 18:20.