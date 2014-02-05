МВС: Активістка збрехала, що її викрали, аби отримати гроші

За обіцяні 500 гривень вона повідомила у ЗМІ про своє викрадення працівниками спецпідрозділу «Беркут», які знущалися і, зрештою, вивезли її в ліс, покинувши на морозі.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, з 24 січня у ЗМІ була поширена інформація, що, начебто, на столичному залізничному вокзалі після перевірки документів волонтера медичної служби Майдану Олександру Хайлак викрали працівники спецпідрозділу «Беркут».

Правоохоронці, перевіряючи цю інформацію, встановили особу потерпілої дівчини. Нею виявилася 19-річна жителька Київської області. З’ясувалося, що в день свого нібито «викрадення» вона на залізничному вокзалі столиці не перебувала, а знаходилася на так званому «Євромайдані».

Як зазначають в МВС, згодом псевдопотерпіла зізналася правоохоронцям, що зробила неправдиве повідомлення у ЗМІ на прохання незнайомого чоловіка на ім’я Андрій. Він пообіцяв винагороду у 500 гривень за те, що дівчина на камеру розповість надану ним інформацію. Далі історію про своє викрадення активістка оприлюднила в ефірі «Hromadske.ТV».

Однак, виконавши «завдання», дівчині не вдалося отримати гроші, адже замовник зник і на телефонні дзвінки не відповідав.

Працівники міліції також з’ясували, що дівчина вже двічі притягалася до кримінальної відповідальності за крадіжки.