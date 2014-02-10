У МВС зафіксували суттєве погіршення криміногенної обстановки у центрі Києва

У Міністерстві внутрішніх справ зафіксували суттєве погіршення криміногенної обстановки у центрі Києва.

Правоохоронці повідомляють, що від дій груп невідомих в масках і камуфляжі за минулий тиждень постраждали 14 осіб. Повідомляється, що 12 з них були побиті, у одного зафіксовано ножове поранення, а ще в одного - поранення з травматичної зброї. Двоє з них були пограбовані, пише Коммерсант-Украина.

У МВС повідомляють, що більшість інцидентів сталися на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та у будівлі КМДА. Злочини, що сталися за межами вказаної території, скоювалися особами, "зовні екіпірованими як активісти самооборони Майдану".

"У нас є обґрунтовані підозри, що всі ці протиправні дії вчиняються членами так званої самооборони. Потрібно враховувати, що серед цих осіб є багато радикальних елементів, які вважають, що їм можна все, а також раніше судимих", - розповіли в міліції.

"Це все брехня! Міліція не може прибрати нас силою, тому і поширює чутки. Ми все контролюємо, у нас працює служба охорони. Зрозуміло, що у нас багато різних людей, бувають побутові конфлікти, але коли кажуть, що когось побли, то давайте конкретні факти, імена постраждалих, щоб можна було перевірити", - заявив комендант будівлі КМДА Руслан Андрійко.

ТСН