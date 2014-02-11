«ПриватБанк» разом з МВС затримали шахраїв, які використовували підроблені карти іноземних банків

Служба безпеки «ПриватБанку» разом з органами внутрішніх справ затримали шахраїв, які використовували для розрахунку підроблені карти іноземних банків у магазинах м. Суми, повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією служби безпеки, кіберзлочинців було спіймано в результаті спільної спецоперації банку і міліції в одному з магазинів з продажу мобільних телефонів. Одного з учасників кібербанди, громадянина Естонії, було затримано на місці злочину під час спроби оплати техніки краденими картами. Решту учасників злочинної групи, серед яких ще один естонець і двоє харків`ян, було затримано по місцю проживання в Харкові.

”При спробі розрахуватися за смартфони американською картою в одному з магазинів техніки наша система моніторингу безпеки транзакцій безпомилково визначила шахрайський характер операції», - наводяться в повідомленні слова керівника служби безпеки банку Станіслава Крижановського. Він зазначив, що подальша операція із затримання шахраїв була проведена завдяки взаємодії банкірів і правоохоронних органів.

За даними попереднього розслідування, злочинна група встигла зробити шахрайські операції з картами американських і європейських банків у торгових точках Сумської і Харківської областей. В ході затримання групи кіберзлочинців вилучено комп`ютерну техніку, 20 підроблених платіжних карт іноземних банків, а також придбані з їх допомогою товари - дорогі смартфони та інші гаджети. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які безпосередньо володіють 34,1929% і 33,8554% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,9900% акцій).