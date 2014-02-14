На Рівненщині викрили конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

Міжрегіональна організована група під виглядом офіційної господарської діяльності займалася фіктивним підприємництвом на території Києва, Рівненської та Тернопільської областей. До її складу входили четверо осіб.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, центр діяв упродовж 2012-2013 років. За цей час до його складу увійшло 11 фіктивних підприємств, які учасники організованої злочинної групи використовували, аби надавати послуги з конвертації, реконвертації грошових коштів, проведення незаконних операцій з мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Впродовж двох років через розрахункові рахунки фіктивних підприємств «конвертовано» кошти на загальну суму понад 200 млн грн, — зазначив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області Віктор Чуб. — Крім того, співробітники УБОЗу встановили, що учасники організованої групи, використовуючи одне із підконтрольних фіктивних підприємств, привласнили майно державного підприємства на понад 3 млн грн».

Під час досудового розслідування правоохоронці відкрили 11 кримінальних проваджень за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Працівники спецпідрозділу БОЗ УМВС провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників організованої групи на територіях діяльності конвертаційного центру. Міліціонери вилучили «чорнову бухгалтерію», 18 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, підроблені офіційні документи, які використовувались для функціонування конвертаційного центру, грошові кошти в сумі понад мільйон гривень та підроблений паспорт громадянина України, який керівник організованої злочинної групи використовував для прикриття злочинної діяльності.