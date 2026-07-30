Дизель пробив нову цінову межу: на окремих АЗС вартість зросла одразу на 6 гривень

Зростання котирувань на зовнішніх ринках змушує операторів і надалі переглядати ціни на бензин і дизель.

Середня ціна на дизельне пальне вже перевищила 90 гривень за літр. Одночасно дорожчає бензин та скраплений газ через стрімке зростання гуртових цін, повідомляє Enkorr.

Середня роздрібна ціна на бензин А-95 за день зросла на 26 копійок і становить 81,19 гривні за літр, дизельне пальне подорожчало на 1 грн (90,66 грн/л), а автогаз зріс на 76 коп./л (43,32 грн/л).

Зазначається, що преміальні мережі ОККО і WOG цього разу не підвищували ціни на бензин і дизель. Тільки ОККО додав 1 грн/л на автогаз, вийшовши на рівень 43,90 грн/л.

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Без змін залишилися ціни в мережі UPG. Натомість "Укрнафта" підвищила вартість дизельного пального на 1 грн/л, а автогазу на 2 грн/л, встановивши ціни 87,90 грн/л і 42,90 грн/л відповідно. Наразі саме ці дві мережі утримують найнижчі ціни на дизель на ринку.

Найбільше дизель подорожчав у мережі VST – одразу на 6 грн/л - до 93,90 грн/л. Тим самим оператор увійшов до групи найдорожчих мереж, серед яких "Авантаж 7" і Neftek. Також по 1 грн/л мережа додала на бензин і автогаз.

Щонайменше на 2 грн/л дизель також подорожчав на станціях EURO5, Mango, "Маркет", "Фактор", "Свої", "Кворум", "Олас" і ZOG. З них тільки EURO5, "Маркет" і "Кворум" підняли цінники і на А-95 в середньому на 0,50-1 грн/л.

Ціни лише на автогаз переписали мережі RLS, Green Wave, "Катрал", Ovis і "Авантаж 7". Останній додав 50 коп./л (39,45 грн/л) і зберіг своє місце серед операторів з найнижчою вартістю. До них також належать "Маркет" і "Кворум" з цінами 38,90 грн/л і 39,48 грн/л відповідно.

За день різниця між преміальними і дискаунтерами скоротилася на близько 50 коп./л - до 4,24 грн/л на бензині й трохи більше 40 коп./л на дизельному пальному. На скрапленому газу розрив зменшився на 24 коп./л (3,64 грн/л).

В Enkorr зазначають, що зростання котирувань на зовнішніх ринках змушує операторів і надалі переглядати ціни на бензин і дизель. Починаючи з кінця минулого тижня різниця між гуртовими та роздрібними цінами на дизель тримається позначки вище від -6 грн/л. Навесні подібні значення фіксувалися лише на піку цінового сплеску, тоді як основну частину часу різниця між гуртом і роздробом була значно меншою. Станом на 30 липня різниця між сегментами дорівнює - 6,02 грн/л.

Подальша динаміка на скрапленому газі визначатиметься гуртовими цінами й швидкістю реалізації запасів, закуплених за старими цінами.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

28 липня повідомлялося, що середня ціна бензину марки А-95 наразі становила 80,87 гривні за літр. Ціни на дизельне пальне та автогаз зросли тоді на 70 і 57 копійок відповідно – до 88,88 грн/л і 42,10 грн/л.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповідав, що в Україні вже спостерігається дефіцит не лише дизельного пального, а й бензину. Через перебої з постачанням нестача пального може тривати ще щонайменше місяць.

Раніше повідомлялося, що до кінця тижня ціни на дизель на українських АЗС можуть зрости до 95 гривень за літр, а вже з наступного тижня оператори можуть перетнути позначку у 100 грн за літр.

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