За штурм облуправлінь СБУ відкриті кримінальні провадження за статтею захоплення держвлади

За штурм обласних управлінь СБУ відкриті кримінальні провадження за статтею захоплення державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови СБУ Володимир Поротько під час зустрічі міністра закордонних справ Леоніда Кожари з представниками дипмісій в Україні.

“СБУ вживались заходи, які були спрямовані на захист національної безпеки України, конституційного ладу, суверенітету та територіальної цілісності. Для захисту цих інтересів були задіяні усі заходи”, - сказав він.

Також Поротько зазначив, що СБУ прийняті процесуальні рішення за всіма діями, що «були спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу в Україні». За фактами посягань на територіальну цілісність продовжуються провадження.

Крім цього, представник СБУ повідомив, що сьогодні слідчі органи змушені були приймати процесуальні дії за фактом захоплення державної влади на місцях.

“Протягом сьогоднішньої ночі три обласні управління СБУ - в Івано-Франківську, Львові, Тернополі - були атаковані, в тому числі засобами ураження”, - заявив він. Також Поротко зауважив, що “особи, які здійснювали напади, не зважали на те, що у приміщеннях СБУ знаходяться відомості з обмеженим доступом, спеціальна техніка та зброя і боєприпаси”.