У Полтаві при спробі захоплення ОДА травмовано п`ять міліціонерів

У Полтаві учора ввечері при спробі захоплення Полтавської ОДА п`ять міліціонерів одержали травми різного ступеня тяжкості.

Про це говориться у зверненні губернатора області Олександра Удовиченка, голови облради Івана Момота і начальника міліції області Едуарда Федосова.

«Група молодих людей, озброєних заточеними лопатами, сокирами, металевими палицями, вибуховими пристроями, начиненими цвяхами і осколками з каменів, близько 19-ї години спробували штурмом захопити приміщення Полтавської обласної державної адміністрації. Були розбиті вікна на 1-му і 2-му поверхах, а також розбито скло вхідних дверей. Але найстрашніше, що молоді люди застосували свою силу і зброю до працівників міліції, які несли там службу. В результаті нападу,п`ять міліціонерів одержали травми різного ступеня тяжкості. Правоохоронцям довелося для власного захисту і припинення правопорушення вжити адекватних заходів реагування. Зараз між організаторами заходу і правоохоронцями існує домовленість про недопущення застосування сили. Сподіваємося, що всім вистачить здорового глузду утриматися від насильства і зберегти життя і здоров`я всіх учасників заходів», - говориться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві міліція за фактом спроби захоплення Полтавської ОДА відкрила кримінальне провадження.