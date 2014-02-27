У Донецьку під час матчу Ліги Європи міліція нестиме службу в посиленому режимі

У Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» під час сьогоднішнього матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи донецького «Шахтаря» з чеською «Вікторією» (Пльзень), щоб забезпечити правопорядок, міліція нестиме службу в посиленому варіанті.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в області.

Згідно з повідомленням, для забезпечення громадського порядку на стадіоні і вулицях міста, безпеки громадян і збереження їхнього майна будуть залучені співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС, а також додаткові служби правоохоронців у необхідній кількості.

Міліція звернулася до всіх громадян і футбольних уболівальників із проханням бути толерантними, не допускати зіткнень і будь-яких проявів агресії, які можуть призвести до порушення закону.

«Нагадуємо, що на стадіон заборонено приносити з собою зброю, зокрема біти, палиці, кастети та інші предмети, які можуть бути використані для завдання тілесних ушкоджень і руйнувань», - говориться у зверненні міліції до вболівальників.

Як повідомляв УНІАН, перша гра між цими командами в Чехії завершилася внічию - 1:1.