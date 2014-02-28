У Запоріжжі направлено до суду провадження проти злочинної групи, яка незаконно перевела в готівку 140 млн грн

Запорізька міліція на цьому тижні направила до суду кримінальне провадження проти злочинної групи, яка створила конвертаційний центр, через який протягом 2009-2013 рр. було незаконно переведено в готівку понад 140 млн грн коштів підприємств та бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, співробітниками управління з боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області була задокументована діяльність групи, яка займалася фіктивним підприємництвом і підробкою документів для конвертації грошових коштів, в тому числі й бюджетних.

”Встановлено, що протягом 2009-2013 років учасниками ОЗУ було створено ряд фіктивних підприємств, через які проводилися перерахування грошових коштів, зняття їх з розрахункових рахунків та переведення у готівку. Для проведення фінансових операцій «на папері» готувалися і складалися фіктивні документи про господарську діяльність. За вказаний період конвертовано коштів на загальну суму понад 140 млн грн», - повідомили в міліції.

За даними ВЗГ Запорізького главку міліції, внаслідок злочинних дій конвертаційного центру до державного бюджету не надійшло понад 28 млн грн у вигляді податку на додану вартість.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що в процесі такої «діяльності» фігуранти перевели в готівку бюджетні кошти Запорізької міської ради, які були виділені одному з комунальних підприємств області. Як наслідок - місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 200 тис. грн.

«Трьом учасникам організованої злочинної групи пред`явлено звинувачення за ст. 28 , 205 , 358 і 366 КК України (фіктивне підприємництво, підробка документів, печаток, бланків та їх використання і посадовий підлог, вчинені у складі організованої злочинної групи і які спричинили тяжкі наслідки). Матеріали направлені на розгляд до суду» , - повідомили в міліції.