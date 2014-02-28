Новопризначеного начальника міліції Черкащини громадськість змусила написати рапорт на звільнення

У Черкасах новопризначений начальник УМВС в Черкаській області Леонід Бойко сьогодні під тиском громадськості написав рапорт на звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні до обласного управління міліції прийшли близько 200 ветеранів міліції та представників громадськості, які вимагати звільнення новопризначеного начальника обласного управління міліції.

Керівники обласних організації «Батьківщини» та «Свободи», ветерани міліції заявляли, що саме Бойко не може бути начальником обласної міліції, оскільки працював на керівних посадах при колишній владі та був задіяний у корупційних схемах.

На думку людей, керівника міліції мають призначати лише за погодженням громади.

Під тиском громадськості, начальник міліції вийшов до людей і виконав вимогу пікетувальників - написав рапорт на звільнення.

Він сказав, що свій рапорт та рапорти на звільнення своїх заступників та деяких керівників підрозділів, вже сьогодні передав спецпоштою міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого з посади начальника Управління МВС України в Черкаській області було звільнено генерал-майора міліції Володимира Липандина і призначено на дану посаду полковника міліції Леоніда Бойка.