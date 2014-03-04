У Стрілецькій бухті Севастополя українські військові моряки виявили підводних диверсантів

У Стрілецькій бухті Севастополя, де дислокуються кораблі севастопольської військово-морської бази Військово-морських сил Збройних сил України, сьогодні вранці українські військові моряки виявили близько 20 підводних диверсантів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване військове джерело у Севастополі.

Підводні диверсанти або «бойові плавці», не приховуючись, кілька хвилин пробули на водній поверхні, після чого зникли.

На думку співрозмовника агентства, метою подібних дій, вочевидь, була спроба психологічного тиску на особовий склад кораблів і суден українських ВМС.

За його словами, в цілому сьогоднішня ніч у місцях базування Збройних сил України у Криму пройшла достатньо спокійно.

Разом з тим, у Севастополі представники екстремістських громадських організацій із застосуванням підручних засобів було вчинено дві безуспішні спроби проникнути через паркан на територію штабу Командування ВМС України.

Крім того, вчора ввечері із зовнішньої сторони головного в’їзду у штаб флоту пікетувальники (вони тут перебувають з метою агітації українських військових моряків присягнути на вірність Криму і Севастополю) почали споруджувати щось на зразок барикад (звезено дошки, шини тощо).

Як відомо, вже кілька днів у Криму російські військові чинять психологічний тиск на українських військовослужбовців: настійливо пропонують добровільно віддати зброю під їхній контроль і перейти служити в начебто новостворювані ВМС Криму під командуванням звільненого за зраду екс-комадувача Військово-морських сил України Дениса Березовського.