У Криму почали роботу підрозділи слідчого комітету Росії

У Криму і місті Севастополі почали роботу слідчі управління слідчого комітету Російської Федерації.

Про це повідомили у прес-службі слідчого комітету РФ.

«Голова слідчого комітету Олександр Бастрикін поставив завдання своїм підлеглим у найкоротші терміни вирішити організаційні питання, а також питання технічного оснащення і комплектування кадрів нових територіальних підрозділів СК Росії», - говориться у прес-релізі.

Відтепер злочини, скоєні на території двох нових суб`єктів Російської Федерації - Криму і Севастополя - кваліфікуватимуться відповідно до російського кримінального законодавства, а кримінальні справи про злочини, що входять в підслідність СК Росії, розслідуватимуться слідчими слідчого комітету відповідно до норм російського кримінально-процесуального законодавства.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн. 233 тис. чоловік, або 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб`єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем`єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий і категоричний протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб`єкта міжнародного права. МЗС України наголошує, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.