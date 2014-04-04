У Криму російський бронеавтомобіль «Тигр» врізався у тролейбус

У Криму на трасі Сімферополь-Ялта увечері 3 березня сталася аварія за участю російського військового автомобіля «Тигр» і тролейбуса.

Як повідомили ”Центру журналістських розслідувань” очевидці, у районі села Перевальне у тролейбус, що стояв, врізався російський військовий бронеавтомобіль «Тигр».

За словами очевидців, потерпілі є і серед пасажирів тролейбуса, і серед екіпажа «Тигра». Точна кількість потерпілих і ступінь травм з`ясувати не вдалося.

Як передає кореспондент УНІАН, у мережі Youtube один з користувачів виклав відео з відеореєстратора своєї машини з обставинами ДТП.

Як видно на відео, армійський автомобіль-позашляховик ”Тигр” в`їхав у задню частину тролейбуса.

Офіційної інформації про подію немає, правоохоронці невизнаної Україною Республіки Крим інцидент не коментують.

Довідка УНІАН. ГАЗ-2330 «Тигр» - російський багатоцільовий автомобіль підвищеної прохідності.