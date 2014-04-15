В Одесі міліція створює підрозділ особливого призначення «Шторм»

В Одесі міліція створює підрозділ патрульної служби особливого призначення «Шторм».

Про це йдеться в зверненні начальника Головного управління МВС в Одеській області Петра Луцюка до населення регіону, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Луцюк зазначив, що створення служби викликане загрозою внутрішньому порядку й законності, оскільки вже «на територіях ряду регіонів розгортаються бандитські загони й незаконні формування, що фінансуються з-за меж країни».

«З метою забезпечення захисту й охорони життя, прав і свобод та законних інтересів громадян, суспільства й держави від злочинних та інших посягань, охорони громадського порядку й забезпечення громадської безпеки, в структурі Головного управління МВС України в Одеській області створюється підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення «Шторм», - заявив Луцюк.

За його словами, створення даного спецпідрозділу відбудеться в найкоротші терміни, «без зайвої тяганини й процедур, в умовах повної відкритості».

«Хочу, щоб ви розуміли - це не забаганки керівництва силового відомства, це - виклик часу, суворий і рішучий, який ми повною мірою приймаємо на себе. Я звертаюся до всіх, хто відчуває свою повну й всебічну готовність бути корисним Україні, готовий стати на захист її державності й цілісності, правопорядку та безпеки громадян, і закликаю вступати до лав нового спеціального підрозділу міліції, звернувшись до управління кадрового забезпечення ГУМВС України в Одеській області», - зазначив Луцюк.

Він висловив надію на те, що громадяни проявлять розсудливість, холодний розум і тверду громадянську позицію. Начальник облуправління також додає, що «тільки організованими, згуртованими діями ми досягнемо виконання поставлених перед нами державою завдань і суспільством вимог».