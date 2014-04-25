На Черкащині затримали начальника карного розшуку райвідділу міліції за вимагання хабарів

У Черкаській області 24 квітня працівники СБУ затримали начальника сектору карного розшуку одного з райвідділів міліції області під час отримання чергової частини хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, було встановлено, що начальника сектору карного розшуку одного з районних відділів міліції області в 2014 році систематично вимагав від громадянки хабара за непритягнення її до кримінальної відповідальності за збут наркотиків. Хабарника затримали 24 квітня під час отримання чергової суми грошей – 2 тис. грн.

Слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розпочато розслідування кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.