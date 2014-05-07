У Краматорську сепаратисти закладають у каналізаційні отвори ящики з невідомим вмістом.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Міністерство оборони України.

“Надійшла важлива інформація: сепаратисти закладають ящики з невідомим вмістом у каналізаційні отвори. Є серйозні підстави вважати, що це може бути вибухова речовина, 25 тонн якої вчора було викрадено в районі Краматорська”, - говориться в повідомленні.

“Враховуючи те, що безпринципність, аморальність та абсолютне нехтування нормами українського і міжнародного законодавства - це фірмові знаки руйнівної діяльності сепаратистів, вони здатні на будь-який цинічний злочин проти безневинних жителів міста”, - сказано у повідомленні.

Міноборони закликає мешканців східних областей України бути обережними, поміркованими, спокійними та спостережливими.