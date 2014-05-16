СБУ затримала в Одесі шістьох бойовиків

Служба безпеки України 15 травня затримала шістьох бойовиків в Одесі. Деякі з них брали участь у масових заворушеннях 2 травня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

”Службою безпеки України викрито та припинено діяльність злочинної групи, члени якої за завданням російської сторони здійснювали підбір, підготовку та подальше направлення до східних регіонів України груп найманців для участі у збройному протистоянні з українськими силами правопорядку», - говориться в повідомленні. Також зазначається, що 15 травня в Одесі співробітники СБУ затримали 6 учасників новосформованої групи бойовиків з числа мешканців Одеської області.

За попередніми даними, окремі з вказаних осіб 2 травня в Одесі брали участь у масових заворушеннях, які призвели до численних людських жертв.

«Також затримано організатора підбору та направлення груп бойовиків до східних регіонів України – громадянку України «П», уродженку та мешканку м. Одеси. Після прибуття до місця призначення бойовики планували брати участь у диверсійній та терористичній діяльності на території Луганської та Донецької областей, зокрема у м. Слов’янськ», - зазначили в СБУ.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.15 та ч.1 ст.294 КК України (масові заворушення).