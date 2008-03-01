Штормове попередження оголошено в Криму

Головне управління МНС України в Криму оголосило штормове попередження на найближчі три дні – з 1 до 3 березня – у зв`язку з очікуваним посиленням вітру в Азово-Чорноморській акваторії й на Кримському півострові.

Про це УНІАН повідомили в кримському Главку МНС.

«З 1 до 3 березня в Криму очікується посилення південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. На високогір`ї Криму й акваторії Чорного та Азовського морів - посилення вітру до 25-30 метрів за секунду», - повідомляє кримський Главк МНС.

Крім того, очікується хвилювання моря. «На Чорному морі висота хвилі 20-40 дм, на Азовському морі - переміщення й дрейф льоду, висота хвиль у відкритому морі 13-20 дм», - йдеться в повідомленні.