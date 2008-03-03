Луценко призначив у Криму двох своїх помічників

Міністр внутрішних справ України Юрій ЛУЦЕНКО призначив в Автономній Республіці Крим двох помічників голови МВС - працівників Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

Як повідомляє прес-служба МВС України, відбувся перший етап відбору кандидатів на посади помічників міністра. На першому етапі відбиралися кандидати з 8 областей України (Крим, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Луганська, Одеська та Херсонська області). Всього з зазначених регіонів надійшло 17 заяв. За підсумками письмових робіт та усної співбесіди з кандидатами було відібрано 7 осіб з 6 регіонів.

"З кожним з відібраних кандидатів особисто зустрівся Міністр внутрішніх справ, - розповіла радник Ю.ЛУЦЕНКА Катерина ЛЕВЧЕНКО. - Побажавши успіхів на новій посаді, Юрій ЛУЦЕНКО окреслив коло завдань на посаді помічника з урахуванням специфіки кожного з регіонів. Виходячи із особливостей соціально-демографічної та політичної ситуації в Автономній Республіці Крим, Міністр прийняв рішення про призначення в цьому регіоні двох помічників".

Як повідомили в Управлінні моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ МВС України, наразі продовжують надходити заяви на заміщення вакантних посад помічників Міністра в інших областях.

Найбільше осіб претендують на право боротися з порушенням прав людини у Вінницькій, Луганській, Херсонській, Чернівецькій областях – відповідні документи до МВС для участі у конкурсі на посади помічників Міністра внутрішніх справ – працівників Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ надіслали по три і більше претендентів з цих регіонів.