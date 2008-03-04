Кузьма став заслуженим артистом Криму
12:27, 04 березня 2008Крым
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"За суттєвий особистий внесок"
Президія Верховної Ради АРК надала солістові групи «Скрябін» Андрієві КУЗЬМЕНКУ (Кузьмі) звання
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Президії кримського парламенту.
Як зазначено в рішенні Президії ВР АРК «Про нагородження працівників різних галузей», почесне звання А.КУЗЬМЕНКУ надано «за суттєвий особистий внесок у розвиток культури в Автономній Республіці Крим, високий професіоналізм і у зв`язку із Всеукраїнським днем працівників культури і любителів народного мистецтва».
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