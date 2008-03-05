Сімферополь рапортує: готовий ремонтувати фасади

У 2008 році в Сімферополі (Крим) планується провести ремонт фасадів будівель і впорядкування прилеглих територій на 131 об`єкті: на 61 об`єкті бюджетної сфери і на 70 - позабюджетної сфери.

Про це повідомляє прес-центр міської ради Сімферополя з посиланням на управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища.

У 2007 році в Сімферополі ремонт фасадів був виконаний на 166 об`єктах, тоді як планувалося відремонтувати, згідно Плану заходів щодо ремонту фасадів будівель і впорядкування прилеглих територій, 97 фасадів.