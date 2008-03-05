Частину Керчі залило водою (фото)
18:00, 05 березня 2008Крым
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Тролейбусний рух був припинений
Частину Керчі залило водою - біля зупинки «Площа Леніна» прорвав магістральний водовод. Тролейбусний рух був припинений. Не всі автовласники ризикують подолати водяну перешкоду.
Під тиском асфальт на проїжджій частині роздувся; злив води направили в морі завдяки добре працюючій зливовій системі.
За інформацією віце-мера Керчі Володимира Ступникова, ремонтні роботи почнуться, як тільки спаде тиск.
За матерілами "Керч - це моє місто"
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