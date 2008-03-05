Частину Керчі залило водою (фото)

Частину Керчі залило водою - біля зупинки «Площа Леніна» прорвав магістральний водовод. Тролейбусний рух був припинений. Не всі автовласники ризикують подолати водяну перешкоду.

Під тиском асфальт на проїжджій частині роздувся; злив води направили в морі завдяки добре працюючій зливовій системі.

За інформацією віце-мера Керчі Володимира Ступникова, ремонтні роботи почнуться, як тільки спаде тиск.

За матерілами "Керч - це моє місто"