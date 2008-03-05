У Ющенка пропонують розглядати кожне самозахоплення землі

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО пропонує владі Криму створити робочі групи для розгляду кожного факту самозахоплень.

Як повідомили у Представництві, Л.ЖУНЬКО звернувся з листом до голови Верховної Ради АР Крим Анатолія ГРИЦЕНКА та голови Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДИ з пропозицією терміново створити робочі групи з числа депутатів, представників органів виконавчої влади, правоохоронних структур, місцевого самоврядування і громадськості по кожному факту самозахоплень репатріантами земельних масивів.

Кримський представник Президента пропонує створеним робочим групам надати повноваження протягом 10 днів вивчити становище на місцях самозахоплень, розглянути варіанти вирішення конфліктних ситуацій, які б відповідали нормативно-правовій базі, та підготувати пропозиції для прийняття остаточних рішень щодо розв’язання даної проблеми.

"В листі зазначається, що останнім часом у кримськотатарському середовищі автономії активізувалися протестні акції через відсутність практичних кроків у вирішенні житлової проблеми та земельних питань, зокрема, з надання ділянок під індивідуальне будівництво або виділення квартир та не вирішенням конфліктних ситуацій в місцях самозахоплень. Сторони, що мають правові акти на земельні ділянки, які захоплені без правових підстав, мають намір вживати заходи щодо їх повернення, а учасники самозахоплень у відповідь не збираються їх звільняти до прийняття рішень на свою користь владними структурами", - йдеться у повідомленні.