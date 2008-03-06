Аронов арештований за ухвалою суду – джерело

Депутат Верховної Ради Криму Рувім АРОНОВ арештований за ухвалою суду. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах автономії.

Відповідно до законодавства, слідство після 72-х годин з моменту затримання повинне у суді обгрунтувати затримання.

"Суд ухвалив рішення про його арешт", - повідомило джерело.

Дізнатися, де знаходиться заарештований – не вдалося.

У МВС України відмовилися давати інформацію, оскільки проводиться слідство. «Поки без коментарів», - відзначили в МВС.

Нагадаємо, в 1990-х роках дві найбільш потужні організовані злочинні угруповання - ”Башмаки” і ”Сейлем” - вели між собою боротьбу за розподіл сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, в Криму діяли ще ряд угруповань. З 90-х років у Криму залишилися нерозслідуваними понад 230-ти ”розстрільних справ”.

За даними МВС України, Р.АРОНОВ є одним з лідерів угруповання ”Башмаки”, на рахунку якого, зокрема, 50 убивств, викрадання людей і т.д. Усе це відбувалося впродовж 1991-2005 років.

У 2006 році Р.АРОНОВ і ряд інших членів ОЗУ ”Башмаки” були оголошені в розшук. Р.АРОНОВ переховувався від слідства в Ізраїлі. При цьому Р.АРОНОВ в коментарі одному з видань заперечував свою причетність до банди «Башмаки», він також заявляв, що знаходиться в Ізраїлі на лікуванні.

Днями його затримали у Києві.

Р.АРОНОВ заарештований за статтею 257 Кримінального кодексу України – бандитизм, заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ.