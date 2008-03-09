Берегову смугу Керченської протоки очищують від нафтопродуктів

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 5 березня на території Челядінівської сільської ради вздовж берегової смуги Керченської протоки, від дамби озера Тобечицьке до Аршинцевської коси (ділянка протяжністю близько 20 км) виявлено забруднення узбережжя окремими плямами нафтопродуктів діаметром 5-35 см, що були винесені на берег хвилями.

8 березня на узбережжі особовим складом МНС зібрано 0,8 т нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями.

Всього з початку робіт зібрано 9,9 т забрудненого грунту.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС в АР Крим та Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі автономії було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском. Проте досі суміш не вивезена з території Криму.

7 березня з метою запобігання ускладнення екологічного стану в Керченській протоці і на прилеглих до неї територіях, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив міністерствам і відомствам вжити необхідних заходів для локалізації забруднення, щоб забезпечити сприятливі умови для проведення курортного сезону.