У Сімферополі пригадати Шевченка зібралися 150 чоловік

Керівництво Криму й представники громадськості з нагоди 194-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка поклали квіти до пам’ятника Великому Кобзарю в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь близько 150 людей - керівництво автономії, представники Представництва Президента України в автономії, кримські активісти ряду громадсько-політичних сил (Народного Руху, товариства «Просвіта», партії «Народний Союз Наша Україна» і т.д.), кримськотатарська громадськість.

Акція проходила під прапорами України й Криму, крім того, активісти тримали прапор кримськотатарського народу і НРУ.

Військовим духовим оркестром були виконані державні гімни України і АР Крим, музичні твори на слова Кобзаря.

Сьогодні вдень у Сімферополі також планується проведення інших урочистих заходів і святкового концерту.