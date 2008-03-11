Президент висловив співчуття вдові мера Феодосії

12:25, 11 березня 2008
Крым
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"Пішла людина, сповнена енергії життя"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу смерті міського голови Феодосії  Володимира Шайдерова.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«Від нас пішла людина, сповнена невичерпної енергії життя і творчих планів, яка зробила значний внесок у розбудову місцевого самоврядування у нашій країні, самовіддано дбала про розвиток рідної Феодосії та добробут її жителів», – йдеться у співчутті Глави держави на ім`я дружини померлого Наталії ШАЙДЕРОВОЇ.

«Світла пам`ять про Володимира Олександровича назавжди залишиться в наших серцях», – зазначає Президент.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня передчасно, на 51 році, пішов із життя Феодосійський міський голова В.Шайдеров. За даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

 

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